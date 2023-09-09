Aytuğ Batur Komeç, Sırbistan U21 Milli Takımı'nı seçti

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Beşiktaş forması giyen Aytuğ Batur Komeç’e Sırbıstan Milli Takımı’ndan resmi davet geldi.
Sırbıstan Futbol Federasyonu’nun davetini kabul eden Aytuğ Batur Komeç, ekim ayında Sırbıstan U21 Milli Takımı kampına katılacak.
Siyah-beyazlıların U19 takımında forma giyen genç futbolcunun bu kararının ardından sosyal medya da ikiye bölündü.
Bazı taraftarlar tercihi eleştirirken, bazıları ise haklı buldu.
U19'da oynuyor
Futbola Galatasaray'da başlayan ardından Altınordu altyapısına geçen Komeç, şu sıralar Beşiktaş için ter döküyor.
18 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 U19 karşılaşmasında forma giydi.