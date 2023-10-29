AZ Alkmaar -NEC Nijmegen maçında Bas Dost kalp krizi geçirdi! NEC Nijmegen'de Bas Dost, AZ Alkmaar'la oynanan maçta yere yığıldı. İlk müdahale sahada yapılırken Bas Dost'un bilincinin yerinde olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Hollanda Eredivisie'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost kalp krizi geçirdi.

Mücadelenin 89. dakikası oynanırken Hollandalı oyuncu Bas Dost, orta sahada bir anda yere yığıldı.

Oyun alanına giren sağlık ekipleri Hollandalı oyuncu için ilk müdahalede bulundu.

Yaklaşık 5 dakika süren ilk müdahalenin ardından Bas Dost, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bilinci yerinde

Kulüpten yapılan açıklamada Dost'un bilincinin yerinde olduğu ve karşılaşmanın ikinci bir duyuruya kadar tatil edildiği belirtildi.

89. dakikası oynanan maçta 2-1 önde olan NEC Nijmegen'in ilk golünü Bas Dost kaydetmişti.