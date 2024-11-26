AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarına yasak

Haber Merkezi

AZ Alkmaaar Kulübü, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi bir uyarı yayınladı.

Deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu.

AZ Alkmaar Kulübü, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

BİLETLERİ KULÜP SATACAK

Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği vurgulandı.

Galatasaray taraftarlarının ise biletlerini Galatasaray Kulübü'nden satılacağı belirtildi.