Azerbaycan ekibi Sebail FK, Sebahattin Tekin ile yollarını ayırdı

İHA

Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, Azerbaycan Premier Lig ekibi Sebail FK'dan ayrıldığını duyurdu.

Tekin, ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

2 sezondur görev yaptığım Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'dan, yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmede karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görev yaptığım süreçte bana destek olan teknik ekibe, yönetim kuruluna, ofis calışanlarına, taraftarlarımıza ve basın, medya, televizyon kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Sebail FK kulübüne ve yeni teknik ekibe başarılar diliyorum.

ÇEŞİTLİ SEVİYELERDE GÖREV ALDI

Tekin, daha önce Azerbaycan'ın güçlü ekibi Karabağ'ın altyapı koordinatörlüğünü yapmış, Türkiye'de de Süper Lig dahil çeşitli seviyelerde antrenörlük ve teknik direktörlük gibi görevlerde bulunmuştu.