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    Bafetimbi Gomis, Al Hilal'a kupa kazandırdı

    Al Hilal, Gomis'in gol attığı maçta Al Nassr'ı 2-1 yenerek Kral Kupası'nı müzesine götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 11:00
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    Bafetimbi Gomis, Al Hilal'a kupa kazandırdı

    Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

    Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanan maçı Al Hilal 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

    2. GOLÜ GOMIS ATTI

    Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Gomis, Al Hilal'in ikinci golünü penaltıdan kaydederek, alınan galibiyette pay sahibi oldu.

    Öte yandan yine bir başka eski Galatasaraylılar Nordin Amrabat ile Maicon da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

    Al Hilal böylelikle tarihinde 2016-5 ve 2017 yıllarından sonra üçüncü kez Kral Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.

    Bafetimbi Gomis, Al Hilal a kupa kazandırdı #1

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