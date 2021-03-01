Bafetimbi Gomis: Galatasaray'dan para için ayrıldım

Al Hilal forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis, sarı-kırmızılı takımda hedeflerine ulaştığını, ekonomik sorunlar çıkınca da ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Galatasaray'da 1 sene forma giyen ve hem gol krallığı hem de şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis, eski kulübüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılılardan ekonomik nedenlerden ötürü ayrıldığını açıkladı.

Golcü futbolcunun sözleri şu şekilde:

"GALATASARAY'DA ASLAN OLDUM"

"Kariyerimin başında panterdim. Galatasaray'da oynadıktan sonra aslan oldum. Galatasaray, gerçek bir aslan istediği için beni transfer etmişti. Bana Fransa'da panter diyorlardı ama ben hayvanların kralı olmak istedim. Burcum Aslan. Ayrıca, Senegal kökenliyim. Kendime limit tanımam. Kendime limitler belirlediğim gün bu işi bırakırım."





"EKONOMİK NEDENLERDEN ÖTÜRÜ AYRILDIM"

"Galatasaray'dan ekonomik nedenlerden ötürü ayrıldım. Bir yabancı oyuncunun attığı en çok golü attım, rekor kırdım ve şampiyon oldum. Galatasaray'da hedeflerime ulaştım. Swansea'da başarısız olmuştum ve Fransa dışında ilk kez Galatasaray'da başarılı oldum. O yaşta bu mücadeleyle başa çıktım."





TÜRKİYE'DEYKEN YALAN HABER DİYORDU

Hatırlanacağı gibi 2018 yılında parasını alamadığı için Kayserispor maçına çıkmadığı söyleyenen Gomis, bir sonraki hafta oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında attığı gol sonrası 'para işareti' yaparak çıkan haberleri yalanlamıştı.