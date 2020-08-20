Al Hilal takımı oyuncusu Bafetimbi Gomis, Al Ahli ile oynanan maçın 12. dakikasında fenalaşarak yere yığıldı.

Bir zamanlar Galatasaray'da oynayan Bafetimbi Gomis Al Ahli Jeddah maçının 12. dakikasında kendisini yere bıraktı.

Hemen müdahale edilen Fransız futbolcu bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.

GOMİS NEDEN BAYILIYOR

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu.

Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor.

Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.

Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı VİDEO



VAZOVAGAL SENKOP NEDİR

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa şuur kaybına verilen isimdir.

Bu bayılmaya birçok farklı şey etki edebilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik atak veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri, anemi ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği yani genetik olduğu düşünülüyor.

Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Çoğu çok kısa süren bayılmalarda bayılan kişi çoğunlukla kısa süre içinde kendini toparlar.

KASIMPAŞA MAÇINDA DA FENALAŞMIŞTI

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da oynadığı dönemde de bir Kasımpaşa maçta baygınlık geçiren ve bir süre oyuna devam ettikten sonra kenara alınmıştı.