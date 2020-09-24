Bafetimbi Gomis'in takımı koronavirüs yüzünden diskalifiye edildi

Gomis'in formasını giydiği Al Hilal takımında 17 futbolcu koronavirüse yakalanınca, Arap ekibi turnuvadan diskalifiye edildi.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde dün ilginç bir olay yaşandı...

Al Hilal takımında 17 futbolunun koronavirüse yakalanması nedeniyle, takımın Al Ahli ile oynayacağı maça çıkacak az futbolcusu kaldı.

Kulüp, futbolcularının virüse yakalanmasından dolayı bu maçı ertelemelerini için Asya Futbol Konfederasyonu'na başvuruda bulundu ancak federasyon bu talebi ilginç bir şekilde kabul etmedi.

KURALLARA GÖRE 13 FUTBOLCU GEREKİYOR

Bunun üzerine dün saat 21:00'de oynanması gereken maça 9 kişi 2'de yedek çıkmak isteyen Al Hilal'e federasyon engeli geldi.

Kurallara göre maç kadrosunda en az 13 kişinin yer alması gerekiyordu. Bu durumda maç iptal edildi ve Al Hilal takımı turnuvadan diskalifiye edildi.

Bu kararın ardından Özbek ekibi Pakthor ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli gruptan çıkan takımlar oldular.