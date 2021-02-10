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    Bafetimbi Gomis'ten 4 gol

    Al Hilal forması giyen eski Galatasaraylı Gomis, Al Ain'i 5-0 yendikleri maçta 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 11:19
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    Bafetimbi Gomis'ten 4 gol

    Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Hilal, deplasmand Al-Ain ile karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi 5-0 kazanan Al Hilal'de gollerin 4'ünü (3'ü penaltıdan) eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis kaydetti.

    Bu sezon 17. resmi maçına çıkan Fransız golcü, gol sayısını 12'ye çıkardı.

    NDIAYE İLK MAÇINA ÇIKTI

    Diğer taraftan ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Ndiaye, Al-Ain ile ilk maçına çıktı ancak beklentileri karşılayamadı.

    Bu sonucun ardından 33 puana ulaşan Al Hilal, lider Al Shabab'ın 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. 13 puanlı Al Ain ise son sıradan kurtulamadı.

    Bafetimbi Gomis ten 4 gol #1

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