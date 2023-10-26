Bahis oynayan Sandro Tonali'nin cezası belli oldu Sandro Tonali'ye birden fazla spor bahisi oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası verildi.

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Milan'dan Newcastle'a rekor bir bedelle transfer olan Sandro Tonali'ye kötü haber geldi.

Sporda bahis oynadığını kabul eden İtalyan oyuncuya 10 ay futboldan men cezası verildi.

İngiliz basınında yer alan haberde Tonali'nin 12 milyon euroluk maaşından da vazgeçeceği belirtildi.

8 ay boyunca kamu hizmeti yapacak

Öte yandan Newcastle orta saha oyuncusunun 8 ay boyunca kamu hizmeti yapması gerekeceği de ifade edildi.

23 yaşındaki oyuncu 65 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Milan'dan Newcastle'a transfer oldu.

Bununla birlikte, İngiliz ekibinin Tonali için Milan'a dava açmasının beklendiği kaydedildi.

Zaniolo savcılığa gidecek

Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, savcılığa ifade verecek.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan yıldızın hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle 27 Ekim Cuma günü Torino savcılığı tarafından dinleneceği aktarıldı.

Bahis soruşturmasının ardından 24 yaşındaki futbolcunun tableti ve telefonu savcılık tarafından incelemeye alınmıştı.