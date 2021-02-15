Bakasetas kariyer rekoruna koşuyor

Trabzonspor'un tecrübeli ismi Anastasios Bakasetas attığı gollerle kariyerinin en golcü sezonuna çok yaklaştı.

Kritik anlarda attığı gollerle 'Çilingir' lakabını alan Bakasetas, gelir gelmez Fırtına'ya ilaç oldu. Denizli ve Yeni Malatya maçlarının ardından zorlu Gaziantep FK mücadelesinde de ağları havalandırıp 3 puanı kazandıran Yunan yıldız, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

REKORU 11 GOL

Ligde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki maestro, geçen sezonki gol sayısını şimdiden yakaladı. Alanyaspor'da 7 golü bulunan Bakasetas toplamda 10'a ulaştı. Süper Lig'deki ilk sezonunda yani geçtiğimiz yıl 10 kez rakip fileleri havalandıran Bakasetas'ın en skorer dönemi ise 2015-2016'daydı.

Panionios formasıyla Yunanistan Ligi'nde 11 gol atan Bakasetas, kalan 16 maçlık periyotta 2 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekorunu Trabzonspor'da kıracak.



