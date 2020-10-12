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    Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı

    UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Alanyasporlu Anastasios Bakasetas, 1 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 13:47
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 13:47
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    Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı

    UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti etti. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas oldu.

    45. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren 26 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada Petros Mantolos'un golünde asisti yapan isim olarak ön plana çıktı.

    Bu galibiyetin ardından 7 puana ulaşan Yunanistan, 3. haftayı lider kapattı. 1 puanlı Moldova ise son sırada kaldı.

    Bakasetas Yunanistan ı sırtladı #1

    PELKAS 76'DA GİRDİ

    Fenerbahçe 'nin transfer döneminin son gününde PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas, 76. dakikada Dimitris Limnios'un yerine dahil olurken, Alanyaspor forması giyen Bakasetas ile Tzavellas 90 dakika sahada kaldı.

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