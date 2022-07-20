Petrol
106.61
-0.69%
Euro
17.9519
-0.09%
Dolar
17.5929
0.19%
Altın
965.85
-0.04%
Borsa
2525
0.93%
Bitcoin
426.594
6.29%
BTXN Coin
7.50
0.67%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bakayoko'dan İtalyan polisine sert tepki

    Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemou Bakayoko, kendisine polis tarafından yapılan üst aramasındaki tutumu eleştirdi. 
    • 20.07.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakayoko'dan İtalyan polisine sert tepki

    İtalya’da polis, Çizme temsilcisi Milan’ın futbolcusu Tiemou Bakayoko’yu uyuşturucu kaçakçısı zannetmesiyle arabasını durdurdu ve üst araması yaptı.

    La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Bakayoko, sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan polisinin 3 Temmuz'da kendisini trafikte durdurup sert şekilde yaptığı üst aramasını sert bir dille eleştirdi.

    Bakayoko dan İtalyan polisine sert tepki #1

    "Polis hayatımı tehlikeye attı"

    Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

    İtalyan polisi, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurmuş ve araçtaki Milan futbolcusu Bakayoko'yu şüpheli sanarak silah göstererek arabadan indirmiş ve üstünü aramıştı.

    Bakayoko'nun tutuklanma anı kameralarda - İZLE

    Irkçılık iddiası

    Bir polis, Fransız oyuncunun üstünü ararken, başka bir polisin üst araması yaptıkları kişinin Milan futbolcusu Bakayoko olduğunu söylemesi üzerine polislerin şaşkınlık yaşadığı görüntülere yansımıştı.

    Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    Windows 12 için tarih belli oldu
    Teknoloji

    Windows 12 için tarih belli oldu

    Hangi kara yolunda çalışma var? 20 Temmuz Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 20 Temmuz Çarşamba kara yollarında son durum

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir