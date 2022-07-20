Bakayoko'dan İtalyan polisine sert tepki

Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemou Bakayoko, kendisine polis tarafından yapılan üst aramasındaki tutumu eleştirdi.

İtalya’da polis, Çizme temsilcisi Milan’ın futbolcusu Tiemou Bakayoko’yu uyuşturucu kaçakçısı zannetmesiyle arabasını durdurdu ve üst araması yaptı.

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Bakayoko, sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan polisinin 3 Temmuz'da kendisini trafikte durdurup sert şekilde yaptığı üst aramasını sert bir dille eleştirdi.

"Polis hayatımı tehlikeye attı"

Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

İtalyan polisi, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurmuş ve araçtaki Milan futbolcusu Bakayoko'yu şüpheli sanarak silah göstererek arabadan indirmiş ve üstünü aramıştı.

Bakayoko'nun tutuklanma anı kameralarda - İZLE



Irkçılık iddiası

Bir polis, Fransız oyuncunun üstünü ararken, başka bir polisin üst araması yaptıkları kişinin Milan futbolcusu Bakayoko olduğunu söylemesi üzerine polislerin şaşkınlık yaşadığı görüntülere yansımıştı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yaptı.