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Bakayoko'nun İtalyan polisiyle imtihanı

Bakayoko'nun İtalyan polisiyle imtihanı

İtalyan polisi, Bakayoko'yu aradıkları suçlu zannederek trafikte durdurdu ve arama yaptı. Polisler bir süre sonra oyuncuyu tanıyınca serbest bıraktı.