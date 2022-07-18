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Bakayoko'nun İtalyan polisiyle imtihanı
İtalyan polisi, Bakayoko'yu aradıkları suçlu zannederek trafikte durdurdu ve arama yaptı. Polisler bir süre sonra oyuncuyu tanıyınca serbest bıraktı.
- 18.07.2022 - 11:29
- Güncelleme : 18.07.2022 - 11:32
Milan'ın yıldız futbolcusu Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisi tarafından gözaltına alınmaktan son anda kurtuldu.
Aracıyla seyir halinde ilerleyen 27 yaşındaki oyuncuyu bir suçluya benzeten polisler başarılı ismi arabadan indirerek sert bir müdahaleyle üstünü aramaya başladı.
Serbest bırakıldı
Bir süre durumu idrak edemeyen Bakayoko polislerden birinin kendisini tanıması üzerine gözaltına alınmaktan son anda sıyrıldı.
İtalyan polisi yıldız futbolcudan özür dileyerek olay yerinden ayrıldı.