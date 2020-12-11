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    Bale, Son'la 'Karius' diyerek dalga geçti

    Gareth Bale, Tottenham antrenmanı sırasında topu elinden kaçıran Heung-min Son’a ‘Karius’ diye seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 15:56
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 16:09
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    Bale, Son'la 'Karius' diyerek dalga geçti

    Yıllar sonra Tottenham’a geri dönen Gareth Bale’nin antrenman sırasında yaptığı espri, sosyal medyada viral oldu.

    Heung-min Son, üstüne gelen topu elinden sektirince Son’a “Karius… Good hands” diye seslenen Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi finalinde büyük bir hata yaparak kupayı Real Madrid’e kazandıran Karius’a atıfta bulunmuş oldu.

    Bale, Son'la 'Karius' diyerek dalga geçti - İZLE

    NE OLMUŞTU?

    2018'de Real Madrid ve Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve Gareth Bale, Karius'un büyük hatasında topu ağlara göndermişti. Real Madrid, Karius'un hatalarıyla damga vurduğu maçı 3-1 kazanarak kupayı elde eden takım olmuştu.

    Bale, Son la Karius diyerek dalga geçti #1

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