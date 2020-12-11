Bale, Son'la 'Karius' diyerek dalga geçti

Gareth Bale, Tottenham antrenmanı sırasında topu elinden kaçıran Heung-min Son’a ‘Karius’ diye seslendi.

Yıllar sonra Tottenham’a geri dönen Gareth Bale’nin antrenman sırasında yaptığı espri, sosyal medyada viral oldu.

Heung-min Son, üstüne gelen topu elinden sektirince Son’a “Karius… Good hands” diye seslenen Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi finalinde büyük bir hata yaparak kupayı Real Madrid’e kazandıran Karius’a atıfta bulunmuş oldu.

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NE OLMUŞTU?

2018'de Real Madrid ve Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve Gareth Bale, Karius'un büyük hatasında topu ağlara göndermişti. Real Madrid, Karius'un hatalarıyla damga vurduğu maçı 3-1 kazanarak kupayı elde eden takım olmuştu.