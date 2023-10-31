Ballon d'Or ödülünün sahibi 8. kez Lionel Messi oldu Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kariyerinde 8. kez kazandı.

AA & Ensonhaber

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or (Altın Top) ödülü Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Törenin sunuculuklarını Sandy Heribert ile bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Ballon d'Or 8. kez Lionel Messi'nin

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Lionel Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland 2., Fransız Kylian Mbappe 3. sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Aitana Bonmati layık görüldü.

Haaland yılın forveti seçildi

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi Manchester City'de gösterdiği performansla Erling Haaland oldu.

Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı.

23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.

Yılın takımı Manchester City

Yılın takımı ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.