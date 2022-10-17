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    Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema oldu

    Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema oldu

    Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Or'un bu yılki sahibi Karim Benzema oldu.
    • 17.10.2022 - 23:05
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 23:23
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    France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü Karim Benzema kazandı.

    Fransız golcü kariyerinde ilk defa bu ödülün sahibi oldu.

    Geçen sezona damgasını vurmuştu

    Real Madrid formasıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, lig ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Benzema, üstün performansıyla öne çıkmıştı.

    Ligde 27, Şampiyonlar Ligi'nde 15 golle iki turnuvada da krallık yarışını zirvede tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, Raul'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #1

    Messi, ilk kez adaylar arasında yoktu

    Dergi tarafından 30 futbolcunun aday gösterildiği ödülün kazananı, birçok ülkeden farklı muhabirlerin jüriliğinde verilen puanlarla belirleniyor.

    Ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk defa adaylar arasında yer almadı.

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #2

    FIFA ve France Football ortaklığa 2016 yılında son vermişti

    France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Ballon d'Or ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Ballon d'Or" adı altında birleşmişti.

    FIFA ile France Football, FIFA Ballon d'Or ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #3

    Diğer ödüller ise şu şekilde:

    Yılın kulübü: Manchester City

    Yılın en iyi kadın oyuncusu: Alexia Putellas

    Yılın en iyi forveti: Robert Lewandowski

    Yılın en iyi kalecisi: Thibaut Courtois

    Yılın en iyi genç oyuncusu: Gavi

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #4

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #5

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #6

    Ballon d Or un sahibi Karim Benzema oldu #7


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