Balotelli'nin rabonası Avrupa basınında manşetlerde

Mario Balotelli attığı 5 golle Göztepe maçına damga vururken son golü ise unutulmazlar arasında girdi. Avrupa basını Mario Balotelli'yi manşetlere taşıdı.

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, Türkiye'de küllerinden doğdu.

İtalyan forvet, Adana Demirspor'daki performansıyla yeniden İtalya Milli Takımı'na seçildi. Adana Demirspor formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Balotelli, 33 maçta forma giyerken 19 gol attı ve 6 asist yaptı.

Mario Balotelli Süper Lig'de 18 Türkiye Kupası'nda ise 1 kez ağları havalandırdı. İtalyan yıldız Süper Lig'de attığı 18 golün 5'ini dün akşam Göztepe'ye karşı kaydetti. Balotelli, 33,36, 44, 61 ve 70. dakikalarda fileleri havalandırdı. Özellikle Balotelli'nin attığı son gol büyük yankı uyandırdı. Ceza sahasında içinden aldığı topla hareketlenen Balotelli, slalom hareketlerinin ardından rabona vuruşu ile kaleciyi avladı.

Mario Balotelli'nin bu golü kısa süre içinde viral olurken Avrupa basını İtalyan yıldıza geniş yer ayırdı.

The Sun: Çılgın Balotelli

İngiltere'den The Sun, Balotelli'nin golünü "Çılgın" olarak yorumladı.

Haberin detayında, "Göztepe'nin savunma oyuncusunu sersemletti. 10 yıl önce Manchester City ile zafere ulaşan İtalyan forvet City'nin şampiyonluk gününde formundaydı. İtalyan oyuncu küme düşmesi kesinleşen rakibine karşı ilk yarıda yaptığı hat-trick ile zaten manşetleri süsleme hazırlanıyordu. Ancak maçın son anlarında çok özel bir şey yarattı. Bu golle kendini aştı. Sol kanattan topu aldıktan sonra ceza sahasına giren Balotelli rakibini sersemlettikten sonra rabona ile ağları havalandırdı. İnanılmaz golün videosu kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu." ifadeleri kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport: Balotelli'den 5 gol 1 rabona

Mario Balotelli,'nin golü özellikle İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı.

İtalya'nın ünlü spor sitesi La Gazzetta dello Sport, Balotelli'nin golüne ayrı bir yer ayırdı. Haberde "Süper Lig'in son gününde Adana Demirspor, Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Mario Balotelli maçta 5 gol attı ama sonuncu gol rabona ile geldi. Çığlıklar atan bir gol. Aynı zamanda Milan taraftarı olan Balotelli için harika bir gün" denildi.

Calciomercato: Film kütüphanelerine konu olacak gol

İtalya'dan Calciomercato, Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı golü "Film kütüphanelerine konu olacak gol" olarak niteledi.

Haberin detayında ise "Balotelli, Türkiye'de sezonu Göztepe'ye karşı attığı 5 golle tamamladı. Sonuncu golü ise film kütüphanelerine konu olacak kadar güzeldi. Topu sürüşü ve aldığı sonuç müthişti." ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport: Rabone golü kaleciyi çaresiz bıraktı

Corriere dello Sport sitesi de Balotelli'nin Göztepe karşısındaki performansına vurgu yaptı. Haberde "Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Göztepe'ye karşı şov yaptı. İtalyan yıldız maçın kahramanı oldu. Balotelli maçı muhteşem rabona golü ile kapattı. Son golü adeta bir başyapıt gibiydi. Büyüleyici bir rabona ile kaleciyi çaresiz bıraktı." denildi.

Tuttusport: Olağanüstü bir gösteri

İtalya'dan Tuttosport, "Balotelli'nin şovu" başlıklı haberde İtalyan yıldıza övgüler yağdırdı.

Haberde "İtalyan forvet, Adana Demirspor-Göztepe maçının mutlak kahramanı oldu. Yıldız oyuncu olağanüstü bir gösteri yaptı. Harika bir rabona golü attı. Bu maçta 5 gol atan Balotelli 18 golle Türkiye'deki gol krallığı yarışında ikinci sıraya kadar yükseldi." ifadeleriyle bu muhteşem gol okurlara duyuruldu.