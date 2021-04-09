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    Barça'da 9 kişi yolcu

    Barcelona, 9 futbolcu ile yolarını ayırmanın hesabını yaparken Lionel Messi'nin takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 12:18
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    Barça'da 9 kişi yolcu

    Joan Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Barcelona'da öncelikli gündem Lionel Messi'nin takımda kalması.

    Öte yandan Katalan devi, Koeman'ın istediği oyunculara bütçe açmak için 9 oyuncuyu gözden çıkardı.

    423 MİLYON BONSERVİS ÖDENDİ

    Bu oyuncuların 2'si altyapıdan çıktı, 7'si ise bonservisiyle transfer edildi. Barcelona bu oyuncular için toplam 423 milyon euro bonservis ödedi.

    Barça da 9 kişi yolcu #1

    YOLLARIN AYRILMASI PLANLANAN 9 OYUNCU

    MARTIN BRAITHWAITE

    PHILIPPE COUTINHO

    SAMUEL UMTITI

    OUSMANE DEMBELE

    MIRALEM PJANIC

    SERGI ROBERTO

    JUNIOR FIRPO

    CARLES ALENA

    MATHEUS FERNANDES

    Barça da 9 kişi yolcu #2

    Barça da 9 kişi yolcu #3

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