Barça'da 9 kişi yolcu

Barcelona, 9 futbolcu ile yolarını ayırmanın hesabını yaparken Lionel Messi'nin takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Joan Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Barcelona'da öncelikli gündem Lionel Messi'nin takımda kalması.

Öte yandan Katalan devi, Koeman'ın istediği oyunculara bütçe açmak için 9 oyuncuyu gözden çıkardı.

423 MİLYON BONSERVİS ÖDENDİ

Bu oyuncuların 2'si altyapıdan çıktı, 7'si ise bonservisiyle transfer edildi. Barcelona bu oyuncular için toplam 423 milyon euro bonservis ödedi.

YOLLARIN AYRILMASI PLANLANAN 9 OYUNCU

MARTIN BRAITHWAITE

PHILIPPE COUTINHO

SAMUEL UMTITI

OUSMANE DEMBELE

MIRALEM PJANIC

SERGI ROBERTO

JUNIOR FIRPO

CARLES ALENA

MATHEUS FERNANDES



