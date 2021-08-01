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- Barça'nın yeni transferi Yusuf Demir ilk golünü attı
Barça'nın yeni transferi Yusuf Demir ilk golünü attı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona, özel maçta Alman ekibi Stuttgart'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Yusuf Demir performansıyla alkış aldı.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 10:39
Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Barça, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
YUSUF'TAN İLK GOL
Katalan ekibinin gollerini 21. dakikada Mamphis Depay, 36. dakikada Yusuf Demir ve 73. dakikada Ricard Puig kaydetti.
Bu sezon Barcelona kadrosuna katılan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu böylelikle, Barça formasıyla ilk golünü atmış oldu.