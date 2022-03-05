Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
566.578
0.18%
BTXN Coin
38.00
2.01%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi aldı

    İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi transfer etti.
    • AA
    • 05.03.2022 - 23:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi aldı

    Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon euro karşılığında transfer edildi.

    ÖDEME 20 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

    Racing Santander'e yapılacak ödemenin, Torre'nin anlaşmadaki performans şartlarını sağlaması durumunda 20 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

    18 yaşındaki Torre'nin sezonu Racing Santander'de tamamlamasının ardından Barcelona B Takımı'na katılacağı aktarıldı.

    Barcelona, 18 yaşındaki Torre yi aldı #1

    BONSERVİSİ 100 MİLYON EURO

    Barcelona'yla 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Torre'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro olarak belirlendi.

    Barcelona, 18 yaşındaki Torre yi aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu
    Milli Takımlar

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu

    Malatya'da araç şarampole devrildi: 2 ölü
    3. Sayfa

    Malatya'da araç şarampole devrildi: 2 ölü

    Görüş Bildir