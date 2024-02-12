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Barcelona, 6 gollü maçta Granada'ya takıldı

Barcelona, 6 gollü maçta Granada'ya takıldı Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında konuk ettiği Granada ile 3-3 berabere kaldı ve lider Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü.