Barcelona, 6 gollü maçta Granada'ya takıldı

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İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona'yı Granada'yı ağırladı.
Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.
Barcelona'nın gollerini 14 ve 81'de Lamine Yamal ile 63'te Robert Lewandowski atarken Granada'nın sayılarını 43'te Ricard Sanchez, 60'da Facundo Pellistri ve 66'da Ignasi Miquel kaydetti.
Zirve artık çok uzakta
Bu sonucun ardından puanını 51 yapan ve lider Real Madrid'in 10 puan gerisine düşen Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Celta Vigo deplasmanına gidecek.
13 puanla 19. sırada kalan Granada ise Almeria'yı konuk edecek.
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