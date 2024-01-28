Barcelona, 8 gollü maçta Villarreal'e yenildi Barcelona, La Liga'nın 22. haftasında konuk ettiği Villarreal'e uzatma dakikalarında yediği gollerle 5-3 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, Villarreal'i ağırladı.

Maçın 41. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Villarreal, 54. dakikada Ilias Akhomach'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlkay Gündoğan'ın 60. dakikadaki golüyle farkı bire indiren Barcelona, 68. dakikada Pedri'nin fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği sağladı.

Barça için dramatik son

Maçın 54. dakikasında 2-0 yenik duruma düşen Barcelona, 71. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

Villarreal, 84. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle 3-3 eşitliği yakalarken 90+9. dakikada Alexander Sörloth ve 90+12. dakikada Jose Luis Morales'in golleriyle mücadeleyi 5-3 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 44 puanda kalan Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Osasuna'yı konuk edecek.

23 puana yükselen Villarreal ise Cadiz'i ağırlayacak.

Xavi: Sezon sonunda takımdan ayrılacağım

Karşılaşmanın ardınan basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, "Başkan ve teknik ekiple birlikte konuştuk. Barcelona'nın bir değişime kesinlikle ihtiyacı var" diyerek sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

2021 yılında Barcelona'nın başına geçen Xavi, 3 sezonda toplamda 122 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.03 puan ortalaması tuttururken bir kez La Liga'yı, bir kez de İspanya Süper Kupası'nı kazandı.