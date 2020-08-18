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Barcelona, Abidal'in görevine son verdi
Barcelona'da teknik direktör Setien'in ardından sportif direktör Eric Abidal de görevden alındı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 17:13
Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da sular durulmuyor...
Teknik direktör Setien'i kovan ve seçim kararı alan Katalan ekibinde, sportif direktör Eric Abidal'in de görevine son verildi.
Barça'da ilerleyen günlerde başka isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.