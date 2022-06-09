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    Barcelona acil 500 milyon euro arıyor

    Barcelona'nın ekonomiden sorumlu kulüp başkan yardımcısı Romeu, acil olarak 500 milyon euroya ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
    • 09.06.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 16:53
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    Barcelona acil 500 milyon euro arıyor

    Barcelona'nın ekonomiden sorumlu kulüp başkan yardımcısı Eduard Romeu, kulübün sorunlarını çözmek için acil olarak 500 milyon euroya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

    Kulübün mali durumunun korkunç olduğunu ve 1 milyar euroluk bir borcunun olduğunu belirten Romeu, "Bize en çok zarar veren şey gelir gider dengesizliği. Şu an sermaye durumumuz eksi 500 milyon euro. Eğer acilen bir şey yapmazsak seneye buna 150 milyon euro daha ekleyin. Daha önce de söyledim. Eğer acilen 500 milyon euro bulamazsak Barcelona'nın problemleri giderek artacak." ifadelerini kullandı.

    Romeu, La Liga'nın CVC anlaşması dahilinde ligin yüzde 10'unu satmasına Real Madrid ile birlikte karşı çıktıklarını belirterek, "Bu çok kötü bir anlaşma. Tüm baskılara karşın bu korkunç anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Barcelona acil 500 milyon euro arıyor #1

    Transferleri resmileştiremiyor

    Barcelona, Lionel Messi'yi maaş sınırı nedeniyle elden çıkarmak zorunda kalırken Pique, Alba, Busquets ve Umtiti ise bu sınıra uymak için daha düşük bir maaşı kabul etti.

    Barcelona, Chelsea'den Andreas Christensen ve Milan'dan Franck Kessie ile anlaşma yapmasına karşın finansal durumu nedeniyle henüz transferleri resmileştiremedi.

    Barcelona, Camp Nou'yu amatör maçlara açtı - HABERİ

    Barcelona acil 500 milyon euro arıyor #2


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