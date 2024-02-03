Barcelona, Alaves deplasmanında üç puana üç golle uzandı

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İspanya LaLiga'nın 23. hafta mücadelesinde Alaves ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Mendizorroza Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Barcelona 3-1'lik skorla kazandı.
Xavi'nin ekibine üç puanı getiren golleri; 22. dakikada Robert Lewandowski, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 63. dakikada Vitor Roque kaydetti. Ev sahibi Alaves'in tek golünü ise 51. dakikada Samu kaydetti.
Barcelona'nın genç transferi Vitor Roque, maçın 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Barcelona, puanını 50 yaptı
Bu sonuçla birlikte Barcelona 50 puana ulaşırken, Alaves 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Granada'yı ağırlarken, Alaves deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.
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