Barcelona, Alaves'i tek golle yıktı

Haber Merkezi
İspanya LaLiga'nın 22. hafta mücadelesinde Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi.
Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
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Bu sonuçla birlikte Barcelona ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, lider Real Madrid'in Espanyol'a kaybettiği haftada fırsatı değerlendirdi ve 45 puana ulaşarak puan farkını 4'e indirdi.
Ligde kalma mücadelesi veren Alaves ise 21 puanda kaldı.
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Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Alaves evinde Getafe'yi ağırlayacak.
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