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    Barcelona, Atletico Madrid'e dava açmaya hazırlanıyor

    Barcelona'nın, Antoine Griezmann için Atletico Madrid'e dava açmaya hazırlandığı belirtildi.
    • 09.09.2022 - 19:32
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    Barcelona, Atletico Madrid'e dava açmaya hazırlanıyor

    İspanya La Liga devi Barcelona, Atletico Madrid'e kiralık olarak yolladığı Antoine Griezmann için Madrid ekibine dava açmaya hazırlanıyor.

    ESPN'de yer alan habere göre, Barcelona'nın, Fransız yıldız oyuncu için yapılan anlaşmayı incelediği belirtildi.

    Barcelona, Atletico'nun 40 milyon euro vermesini istiyor

    Katalan ekibinin, Griezmann'ın geçtiğimiz sezon oynadığı 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla sahada kaldığını düşündüğü ve bu nedenle Atletico'nun kendilerine 40 milyon euro'luk satın alma maddesini ödemesi gerektiğini düşündüğü ifade edildi.

    Atletico Madrid'in ise satın alma maddesinin aktif hale gelmesi için 31 yaşındaki yıldızın 2 yıllık kiralık süresindeki maçların yarısında 45 dakikadan fazla süre almasını düşündüğü kaydedildi. Diego Simeone'nin ekibinin bu nedenle şu anda bonservis için bir adım atmadığı vurgulandı.

    Yönetim 40 milyon euro vermek istemiyor

    Simeone'nin bu sezon Griezmann'ı takımda kullanmayı planladığı ancak Atletico Madrid'in sezon sonunda 32 yaşına girecek yıldız futbolcu için 40 milyon euro ödemeyi de istemediği öne sürüldü.

    Barcelona, Atletico Madrid e dava açmaya hazırlanıyor #1

    Atletico bilerek oyuna sonradan sokuyor

    Bu sezon 5 maça çıkan Griezmann, oynadığı 5 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil oldu. Fransız oyuncu aldığı süreleri iyi değerlendirdi ve rakip filelere 3 gol yolladı.

    Barcelona, Atletico Madrid e dava açmaya hazırlanıyor #2


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