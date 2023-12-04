Barcelona, Atletico Madrid'i eli boş gönderdi Barcelona, La Liga'nın 15. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i ağırladı.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Mücadelenin tek golünü 28. dakikada Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix kaydetti.

Çağlar Söyüncü oynamadı

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Girona'yı konuk edecek.

31 puanda kalan Atletico Madrid ise sahasında Almeria ile karşılaşacak.