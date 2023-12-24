Barcelona, Avrupa'dan men tehlikesiyle karşı karşıya Barcelona'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan men cezası alabileceği iddia edildi.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan ve son 16 turunda Napoli ile eşleşen Barcelona'nın başı belada.

18 haftası geride kalan İspanya La Liga'da topladığı 38 puanla 4. sırada yer alan Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, Avrupa'dan men tehlikesiyle karşı karşıya.

Karar önümüzdeki aylarda verilecek

Marca'nın haberine göre, Katalan ekibinin finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.

UEFA'nın Barcelona ile birlikte; Paris Saint-Germain, Milan ve Manchester City gibi ekipleri de finansal fair planladığı kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturduğu ifade edildi.

UEFA'nın, Barcelona ve diğer kulüpler hakkında Şubat 2024 yılında karar vereceği belirtildi.

Alman basını da men alabileceğini söylemişti

Alman gazetesi Welt am Sontang, daha önce Barcelona'nın finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2024-2025 sezonundan itibaren Avrupa'dan men cezası alabileceğini öne sürmüştü.