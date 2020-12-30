Barcelona başkan adayı Font: Xavi ile teknik direktörlük için anlaştık

Barcelona başkan adayı Font: Xavi ile teknik direktörlük için anlaştık

Seçime hazırlanan Barcelona'da başkanlığa aday olan Victor Font, göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi oturtacaklarını açıkladı.

Barcelona başkan adayı Victor Font, projelerinin bir kısmını açıkladı.

Font, teknik direktörlük ve genel menajerlik görevi için Xavi ile anlaştıklarını belirtirken, sportif direktörlük için ise Jordi Cruyff'u göreve getireceklerini duyurdu.

"KOEMAN İYİ SONUÇLAR ALMAZSA XAVI GELECEK"

Şu sıralar Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'ın başında olan Xavi için konuşan Font, "Xavi ile teknik direktörlük için anlaştık. Katar'da sezon mart nisan ayları gibi sona erecek. Koeman iyi sonuçlar alamazsa Xavi işe başlayacak." dedi.

ALTYAPIYA VILA VE BENAIGES

Barcelona'nın başkan adayı Font, ayrıca altyapı direktörlüğü görevine Xavi ve Puyol'u keşfeden Joan Vila ile Andres Iniesta'yı yetiştiren Albert Benaiges'in getirileceğini söyledi.

XAVI: FONT, NE DEDİĞİNİ BİLİYOR

Victor Font için konuşan Xavi ise "Tecrübesi olan, hazırlıklı ve geçerli bir insan. Kulüp üyeleri bunu hesaba katarsa iyi olur. Barcelona'yı başarıya götürecek bir isim. Ne dediğini bilen, temkinli, tutarlı, futbol hayranı ve zeki bir insan." ifadelerini kullandı.