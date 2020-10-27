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    Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti

    Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti

    Katalan kulübü Barcelona'da Başkan Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 22:18
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 23:06
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    Şampiyonlar Ligi’nde Juventus deplasmanına konuk olacak Barcelona, zorlu mücadele öncesinde istifa iddiaları ile çalkalanıyor.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre, başkan Bartomeu ve yönetimi istifa etti.

    Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti #1

    "MESSİ SÜRECİNİ İYİ YÖNETEMEDİ" ELEŞTİRİLERİ

    Sezon başında Messi’nin takımdan ayrılmasına izin vermeyen Bartomeu, süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Bartomeu’nun kupasız kapatılan geçen yılın ardından da istifası sık sık gündeme gelmişti.

    Bartomeu’nun gelecek günlerde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi.

    Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti #2

    Lionel Messi, Barcelona idmanında-haberi için tıklayın

    Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti #3

    Messi'den Suarez'i gönderen yönetime sert sözler-haberi için tıklayın

    Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti #4

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