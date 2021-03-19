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    Barcelona Başkanı Laporta: Messi için her şeyi yapacağız

    Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin takımdan ayrılması beklenirken, Katalan kulübünün yeni başkanı Joan Laporta'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 16:49
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    Barcelona Başkanı Laporta: Messi için her şeyi yapacağız

    Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, takımın süperstarı Lionel Messi'nin geleceği hakkında konuştu.

    "LEO'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

    Arjantinli'yi ellerinde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Laporta, "Leo'yu ikna etmeye çalışacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. O dünyanın en iyi oyuncusu ve bunu herkesin önünde söylediğim için beni affetsin ancak onu ne kadar sevdiğimi ve kalmasını ne kadar istediğimi biliyor." dedi.

    Barcelona Başkanı Laporta: Messi için her şeyi yapacağız #1

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