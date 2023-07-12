Barcelona Başkanı Laporta: Real Madrid, Arda için daha fazla para ödedi Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'den İspanya takımı Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız futbolcu Arda Güler'in yankıları sürüyor.



Barcelona Başkanı Joan Laporta da, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamada bulundu.

"Arda Güler ve Fenerbahçe ile anlaşmıştık, Real Madrid devreye girdi"

Arda Güler'le anlaştıklarını ancak Real Madrid'in daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldığını belirten Laporta, "Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük." dedi.

Deco, görüşmeler için İstanbul'a gelmişti

Barcelona Teknik Direktörü Deco, Arda Güler ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.