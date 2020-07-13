Barcelona Başkanı: Messi kariyerini burada bitirir

Barcelona Başkanı Bartomeu, Lionel Messi ile yeni bir anlaşma sağlayacaklarını ve kariyerini Katalan ekibinde sona erdireceğini söyledi.

Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında zaman zaman takımdan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli Lionel Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi.

''YENİ BİR ANLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ''

33 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek ancak Bartomeu, Arjantinli yıldız ile yeni bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmediğini dile getirirken, ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti:

"Messi ile konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Kariyerini burada tamamlamak istiyor ve yeni bir anlaşma sağlayacağız. Onun, kariyerini burada bitireceğinden hiç şüphem yok."