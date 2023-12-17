Barcelona bir darbe de Valencia'da yedi

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Valencia, Barcelona'yı ağırladı.
55'te Joao Felix ile öne geçen konuk ekibe ev sahibi takım 70'te Hugo Guillamon ile cevap verdi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Cenk Özkacar oynamadı
Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada süre bulamadı.
Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Valencia ligdeki bir sonraki maçında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.
Girona mağlubiyeti sonrası tekrar puan kaybeden ve 34 olan puanını 35 yapan Barcelona ise Almeria'yı konuk edecek.
Maç eksiklerine rağmen 41 puanlı Girona ve 39 puanlı Real Madrid, Barcelona'nın önünde bulunuyor.
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