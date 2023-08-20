Barcelona, Cadiz'i iki golle geçti
ensonhaber.com

İspanya LaLiga'nın 2. hafta mücadelesinde son şampiyon ile Cadiz karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

Yapılan çalışmalar nedeniyle bu sezon maçlarını Camp Nou'da oynayamayacak olan Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı.

Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Barcelona, Cadiz'i iki golle geçti

Barcelona ilk galibiyetini aldı

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.