Barcelona, Cadiz'i iki golle geçti

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İspanya LaLiga'nın 2. hafta mücadelesinde son şampiyon Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi.
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.
Yapılan çalışmalar nedeniyle bu sezon maçlarını Camp Nou'da oynayamayacak olan Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı.
Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Barcelona ilk galibiyetini aldı
La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.