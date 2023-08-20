Barcelona, Cadiz'i iki golle geçti LaLiga'nın 2. hafta maçında Barcelona, sahasında Cadiz'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

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İspanya LaLiga'nın 2. hafta mücadelesinde son şampiyon Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

Yapılan çalışmalar nedeniyle bu sezon maçlarını Camp Nou'da oynayamayacak olan Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı.

Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Barcelona ilk galibiyetini aldı

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.