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Barcelona, Camp Nou'da galibiyeti hatırladı
La Liga'da Camp Nou'da oynadığı son iki maçı kaybeden Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
- 02.05.2022 - 09:39
İspanya La Liga'da Barcelona'nın konuğu Mallorca oldu.
Bundan önce Camp Nou'da oynadığı son iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Barça, Cadiz ve Vallecano'ya 1-0'lık skorlarla yenilmişti.
25. dakikada Memphis Depay'in golüyle Mallorca karşısında 1-0 öne geçen Barcelona ikinci yarıda Sergio Busquets ile 54. dakikada durumu 2-0'a getirdi.
Küme düşme potasındaki rakibini zor mağlup etti
Antonio Raillo'nun 79. dakikadaki golü farkı bire indirse de yeterli olmadı ve Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Barcelona 66 puanla ikinci sırada yer alırken kümede kalma mücadelesi veren Mallorca 32 puan ile 17. sırada kaldı.