Barcelona, Camp Nou'da galibiyeti hatırladı

La Liga'da Camp Nou'da oynadığı son iki maçı kaybeden Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'da Barcelona'nın konuğu Mallorca oldu.

Bundan önce Camp Nou'da oynadığı son iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Barça, Cadiz ve Vallecano'ya 1-0'lık skorlarla yenilmişti.

25. dakikada Memphis Depay'in golüyle Mallorca karşısında 1-0 öne geçen Barcelona ikinci yarıda Sergio Busquets ile 54. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Küme düşme potasındaki rakibini zor mağlup etti

Antonio Raillo'nun 79. dakikadaki golü farkı bire indirse de yeterli olmadı ve Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Barcelona 66 puanla ikinci sırada yer alırken kümede kalma mücadelesi veren Mallorca 32 puan ile 17. sırada kaldı.