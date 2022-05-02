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    Barcelona, Camp Nou'da galibiyeti hatırladı

    La Liga'da Camp Nou'da oynadığı son iki maçı kaybeden Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
    • 02.05.2022 - 09:39
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    Barcelona, Camp Nou'da galibiyeti hatırladı

    İspanya La Liga'da Barcelona'nın konuğu Mallorca oldu.

    Bundan önce Camp Nou'da oynadığı son iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Barça, Cadiz ve Vallecano'ya 1-0'lık skorlarla yenilmişti.

    25. dakikada Memphis Depay'in golüyle Mallorca karşısında 1-0 öne geçen Barcelona ikinci yarıda Sergio Busquets ile 54. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

    Küme düşme potasındaki rakibini zor mağlup etti

    Antonio Raillo'nun 79. dakikadaki golü farkı bire indirse de yeterli olmadı ve Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından Barcelona 66 puanla ikinci sırada yer alırken kümede kalma mücadelesi veren Mallorca 32 puan ile 17. sırada kaldı.

    Barcelona, Camp Nou da galibiyeti hatırladı #1


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