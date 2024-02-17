Barcelona, Celta Vigo'yu 90+7'de yıktı Barcelona, La Liga'nın 25. haftasında konuk olduğu Celta Vigo'yu 90+7'de penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Celta Vigo, Barcelona'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski ile öne geçerken Celta Vigo bu gole 47. dakikada Aspas ile cevap verdi.

Lewandowski galibiyeti getirdi

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Barcelona'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lewandowski, 90+7'de galibiyet golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 54 yaparak zirve yarışına tutunan Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Getafe'yi konuk edecek.

20 puanda kalan Celta Vigo ise Cadiz deplasmanına gidecek.