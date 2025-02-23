Barcelona deplasmanda Las Palmas'ı yendi

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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Las Palmas, Barcelona'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Dani Olmo ve 90+5. dakikada Ferran Torres kaydetti.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde ederek 54 puanla liderlik koltuğuna oturan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Real Sociedad'ı konuk edecek.

7 maçtır kazanamayan ve üst üste 4. yenilgisini alan 23 puanlı Las Palmas ise Real Valladolid deplasmanına gidecek.