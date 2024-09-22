Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5 golle geçti

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Villarreal, Barcelona ile karşı karşıya geldi.
Barcelona, maçı 5-1'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Katalan ekibinin golleri; 20. ve 35. dakikalarda Lewandowski, 58. dakikada Torre, 75. ve 83. dakikalarda Raphinha'dan geldi. Villarreal'in tek golü ise 38. dakikada Perez ile geldi.
LEWANDOWSKİ PENALTI KAÇIRDI, VILLARREAL'İN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Barcelona'da Lewandowski, 66. dakikada penaltı atışını kaçırdı. Villarreal'in 50. ve 68. dakikalarda bulduğu goller ise VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla Barcelona, 6 maç sonunda 18 puanla liderliğini sürdürdü. Villarreal ise 11 puanda kaldı.
Barcelona, bu sezon 6 lig maçında toplamda 22 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, sahasında Getafe ile karşılaşacak.
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