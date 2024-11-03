Barcelona derbide Espanyol'u üç golle yıktı

Haber Merkezi

İspanya LaLiga'nın 12. haftası Katalonya derbisine sahne oldu. Barcelona ile Espanyol Estadi Olimpic Lluis Companys'te karşı karşıya geldi.

Barcelona sahasında rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Barcelona'ya derbide galibiyeti getiren golleri 12 ve 31. dakikalarda Dani Olmo ve 23. dakikada Raphinha kaydetti.

Espanyol'un tek golü 63. dakikada Javi Puado'dan geldi.

DERBİ TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ

Espanyol'a karşı oynadığı son 27 maçta yenilmeyen Barcelona, derbi tarihinin en uzun serisini sürdürdü.

MADRID İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

La Liga'da oynadığı 12. maçında 11. galibiyetini elde eden Barcelona, 33 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Real Madrid ile puan farkını 9'a çıkardı.

Üst üste 3. yenilgisini alan Espanyol, 10 puanda kaldı.

BARÇA GELECEK HAFTA REAL SOCIEDAD'LA KARŞILAŞACAK

Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Espanyol ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.