Barcelona - Galatasaray maçının hakemi

Barcelona-Galatasaray Avrupa Ligi maçını, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.





F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI YÖNETTİ

Fransız hakem Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta da görev almıştı.

Benoit Bastien, ayrıca Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi de yönetti.

AHMET ÇAKAR'IN SÖZLERİ GÜNDEMDE

Öte yandan Bastien'in, Galatasaray Lisesi mezunu olduğu ve Türkçe bildiği iddia ediliyor.

Eski hakem Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların Schalke 04 ile oynadığı bir maçta da düdük çalan hakem için, "Fransız hakem Bastien, Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu kanıtlarcasına enteresan bir ilk yarı yönetti..." ifadelerini kullanmıştı.