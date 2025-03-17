Barcelona geriden gelerek Atletico Madrid'i yıktı

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Robert Lewandowski, 78. dakikada Ferran Torres, 90. dakikada Lamine Yamal ile 90+8. dakikada Ferran Torres attı.

Atletico Madrid'in sayıları 45. dakikada Julian Alvarez ile 70. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla 60 puanı yükselerek ezeli rakibi Real Madrid'in önünde averaj üstünlüğü ve maç eksiğiyle liderliğini sürdüren Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Girona'yı konuk edecek.

56 puanda kalan Atletico Madrid ise Espanyol deplasmanına gidecek.