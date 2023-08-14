Barcelona, Getafe ile berabere kaldı
ensonhaber.com

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Barcelona, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Gol sesi yükselmedi

Geçen sezonun şampiyonu Barcelona'dan Raphinha'nın 42, Getafe'den de Mata'nın 57. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele, golsüz tamamlandı.

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, 70. dakikada faule itiraz ettiği için tribüne gönderildi.

Barcelona, Getafe ile berabere kaldı

Barcelona lige 1 puan ile başladı

Son şampiyon Barcelona, LaLiga'da yeni sezona 1 puanla merhaba dedi.

Xavi'nin öğrencileri haftaya Cadiz'i Camp Nou'da ağırlayacak. ise Girona'ya konuk olacak.