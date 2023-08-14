Barcelona, Getafe ile berabere kaldı

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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Barcelona, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.
Gol sesi yükselmedi
Geçen sezonun şampiyonu Barcelona'dan Raphinha'nın 42, Getafe'den de Mata'nın 57. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele, golsüz tamamlandı.
Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, 70. dakikada faule itiraz ettiği için tribüne gönderildi.
Barcelona lige 1 puan ile başladı
Son şampiyon Barcelona, LaLiga'da yeni sezona 1 puanla merhaba dedi.
Xavi'nin öğrencileri haftaya Cadiz'i Camp Nou'da ağırlayacak. Getafe ise Girona'ya konuk olacak.