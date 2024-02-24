Barcelona, Getafe'yi farklı geçti

ensonhaber.com
İspanya LaLiga'nın 26. hafta mücadelesinde Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi.
Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Raphinha, 53. dakikada Joao Felix, 61. dakikada Frenkie de Jong ve 90. dakikada Fermin Lopez attı.
Barcelona, 57 puana çıktı
Bu sonucun ardından Barcelona, 57 puana yükseldi. Getafe, 34 puanda kaldı.
Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe, sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış