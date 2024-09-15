Barcelona, Girona'yı rahat geçti

İspanya LaLiga'nın 5. hafta mücadelesinde Girona ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan müsabakada kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Barcelona oldu.
YAMAL, 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 37. dakikada Lamine Yamal, 47. dakikada Dani Olmo, 64. dakikada Pedri kaydetti.
Girona'nın tek golü 80. dakikada Christian Stuani'nden geldi.
Konuk ekip Barcelona'da 69. dakikada oyuna giren Ferran Torres, 86. dakikada kırmızı kart gördü.
BARCELONA 5'TE 5 İLE BAŞLADI
Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde lige 5'te 5 ile başlayan Barcelona, 15 puanla haftayı lider kapattı. Girona 7 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'da gelecek hafta Girona, Valencia'ya konuk olacak. Barcelona, Villarreal deplasmanına çıkacak.
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