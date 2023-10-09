Barcelona, Granada'ya takıldı Barcelona, LaLiga'nın 9. haftasında konuk olduğu Granada ile 2-2 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, ligin son sıralarında yer alan Granada'ya konuk oldu.

Barcelona, deplasmanda oynadığı maçın 17. saniyesinde Bryan Zaragoza'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

Zaragoza, 29. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Geri dönüş yeterli olmadı

Barcelona, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı bire indirdi.

Yamal, 16 yaş 87 gün ile LaLiga'da gol atan en genç futbolcu oldu.

Barcelona, Sergi Roberto'nun 85. dakikada bulduğu gol ile 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Barcelona, bu sonuçla puanını 21'e çıkarırken LaLiga lideri Real Madrid'in ise 24 puanı bulunuyor.

Granada da elde ettiği beraberlikle 6 puana yükseldi.