Barcelona ile Atletico Madrid'in 8 gollü düellosu berabere bitti

Haber Merkezi
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti.
Mücadele 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.
Barcelona'nın gollerini 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Pau Cubarsi, 41. dakikada Inigo Martinez ve 74. dakikada Robert Lewandowski attı.
Atletico Madrid'in sayılarını 1. dakikada Julian Alvarez, 6. dakikada Antoine Griezmann, 84. dakikada Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth kaydetti.
RÖVANŞ 2 NİSAN'DA
Dev randevunun rövanşı 2 Nisan'da Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.
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