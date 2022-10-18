Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzatıyor

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın kulübü Barcelona ile sözleşme uzatması bekleniyor.

Barcelona, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Barcelona, Pena'yı takımda tutmak istiyor

İspanyol basınında yazılan habere göre; Barcelona, kulüpte şu anda Marc-Andre ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak konumlandırılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Inaki Pena'yı takımda tutmak için şimdiden görüşmelere başladı.

Görüşmelere erkenden başlandı

Haberde, Barcelona altyapısından yetişen Pena için kulübün 3 veya 4 yıllık bir sözleşme teklif edileceği belirtilirken, Galatasaray'ın da içinde bulunduğu bazı kulüplerin Pena'nın durumunu takip etmesi sebebiyle sözleşme görüşmelerine erkenden başlandığı ifade edildi.

Xavi, Pena'yı değerlendirecek

İspanyol ekibinin büyük beklentiler içinde olduğu Pena'nın, kulübe yakın çevrelerce 'Barcelona'nın gelecek kalecisi' olarak görüldüğü belirtildi.

Ayrıca teknik direktör Xavi Hernandez'in de bu sezon İspanya Kupası mücadelelerinde Pena'ya şans vermeyi planladığı yazıldı.

Barcelona A takımıyla maça çıkmadı

Kariyerinde Barcelona A takımı ile herhangi bir resmi maça çıkamayan Pena, geçtiğimiz sezon kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta forma giymişti.