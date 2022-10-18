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    Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzatıyor

    Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın kulübü Barcelona ile sözleşme uzatması bekleniyor.
    • 18.10.2022 - 20:09
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 20:35
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    Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzatıyor

    Barcelona, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

    Barcelona, Pena'yı takımda tutmak istiyor

    İspanyol basınında yazılan habere göre; Barcelona, kulüpte şu anda Marc-Andre ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak konumlandırılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Inaki Pena'yı takımda tutmak için şimdiden görüşmelere başladı.

    Barcelona, Inaki Pena nın sözleşmesini uzatıyor #1

    Görüşmelere erkenden başlandı

    Haberde, Barcelona altyapısından yetişen Pena için kulübün 3 veya 4 yıllık bir sözleşme teklif edileceği belirtilirken, Galatasaray'ın da içinde bulunduğu bazı kulüplerin Pena'nın durumunu takip etmesi sebebiyle sözleşme görüşmelerine erkenden başlandığı ifade edildi.

    Barcelona, Inaki Pena nın sözleşmesini uzatıyor #2

    Xavi, Pena'yı değerlendirecek

    İspanyol ekibinin büyük beklentiler içinde olduğu Pena'nın, kulübe yakın çevrelerce 'Barcelona'nın gelecek kalecisi' olarak görüldüğü belirtildi.

    Ayrıca teknik direktör Xavi Hernandez'in de bu sezon İspanya Kupası mücadelelerinde Pena'ya şans vermeyi planladığı yazıldı.

    Barcelona, Inaki Pena nın sözleşmesini uzatıyor #3

    Barcelona A takımıyla maça çıkmadı

    Kariyerinde Barcelona A takımı ile herhangi bir resmi maça çıkamayan Pena, geçtiğimiz sezon kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta forma giymişti.

    Barcelona, Inaki Pena nın sözleşmesini uzatıyor #4


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