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- Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzatıyor
Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzatıyor
- 18.10.2022 - 20:09
- Güncelleme : 18.10.2022 - 20:35
Barcelona, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
Barcelona, Pena'yı takımda tutmak istiyor
İspanyol basınında yazılan habere göre; Barcelona, kulüpte şu anda Marc-Andre ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak konumlandırılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Inaki Pena'yı takımda tutmak için şimdiden görüşmelere başladı.
Görüşmelere erkenden başlandı
Haberde, Barcelona altyapısından yetişen Pena için kulübün 3 veya 4 yıllık bir sözleşme teklif edileceği belirtilirken, Galatasaray'ın da içinde bulunduğu bazı kulüplerin Pena'nın durumunu takip etmesi sebebiyle sözleşme görüşmelerine erkenden başlandığı ifade edildi.
Xavi, Pena'yı değerlendirecek
İspanyol ekibinin büyük beklentiler içinde olduğu Pena'nın, kulübe yakın çevrelerce 'Barcelona'nın gelecek kalecisi' olarak görüldüğü belirtildi.
Ayrıca teknik direktör Xavi Hernandez'in de bu sezon İspanya Kupası mücadelelerinde Pena'ya şans vermeyi planladığı yazıldı.
Barcelona A takımıyla maça çıkmadı
Kariyerinde Barcelona A takımı ile herhangi bir resmi maça çıkamayan Pena, geçtiğimiz sezon kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta forma giymişti.